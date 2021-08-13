В результате взрыва в маршрутке в Воронеже погибли два человека



"В БСМП № 1 скончалась еще одна пострадавшая, 1966 года рождения. Мои соболезнования родным и близким. Как и обещал, позднее подробно скажу, какой будет материальная помощь тем, кто попал в эту беду", - написал губернатор в официальном Telegram-канале.



При взрыве в маршрутном такси пострадали 18 человек. В больнице скорой медицинской помощи скончалась также 35-летняя женщина, у нее была травматическая ампутация обеих голеней.-0-



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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще одна пострадавшая при взрыве в маршрутке в Воронеже умерла в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Воронежской области Александра Гусева.