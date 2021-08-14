В результате землетрясения в Гаити погибли 29 человек, объявлен режим ЧП

Фото Associated Press
14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 29 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего в субботу утром в южных провинциях Гаити. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление гражданской защиты республики.
Наиболее пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп - в них зафиксированы разрушения медицинской инфраструктуры и мест культа. Землетрясение также ощущалось в восточных провинциях Кубы.
Премьер-министр Гаити Ариэль Анри заявил в субботу о введении режима чрезвычайного положения в республике. "Правительство решило с настоящего момента ввести режим ЧП на один месяц", - сказал он.
В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек на юге страны. Позже стало известно о втором за сутки землетрясении в Гаити, магнитуда которого составила 5,2.-0-
Наиболее пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп - в них зафиксированы разрушения медицинской инфраструктуры и мест культа. Землетрясение также ощущалось в восточных провинциях Кубы.
Премьер-министр Гаити Ариэль Анри заявил в субботу о введении режима чрезвычайного положения в республике. "Правительство решило с настоящего момента ввести режим ЧП на один месяц", - сказал он.
В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек на юге страны. Позже стало известно о втором за сутки землетрясении в Гаити, магнитуда которого составила 5,2.-0-