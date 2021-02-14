В результате землетрясения в Японии пострадали более 120 человек

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 7,3, произошедшего 13 февраля в Японии, достигло 124, сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

Большинство получивших травмы - жители префектур Мияги и Фукусима, где подземные толчки ощущались сильнее всего. В основном речь идет об ушибах от падений.

Национальное метеорологическое управление предупреждает о том, что в течение недели могут происходить афтершоки, к настоящему времени их было уже более 20. Само же землетрясение, по мнению японских сейсмологов, было афтершоком землетрясения 11 марта 2011 года.-0-