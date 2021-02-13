В результате землетрясения в Японии пострадали более 50 человек

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 человек пострадали при землетрясении в Японии, сообщило ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Максимальная сила толчков в префектурах Фукусима и Мияги составила 6+ по семибалльной японской шкале. Толчки ощущались в Токио, сила толчков в центре столицы составила около 4 баллов. На атомных электростанциях в этом районе нештатных ситуаций или утечки радиации не выявлено.

Правительство сообщило, что без электричества остался один миллион домохозяйств в районе Канто, за исключением самой столицы, и в районе Тохоку. Угроза цунами снята. К этому часу информации о разрушениях нет, но поступают сообщения об одиночных возгораниях.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо, сейчас власти занимаются сбором информации о пострадавших и разрушениях. По данным Киодо, в административном центре префектуры Фукусима произошло несколько пожаров.

При канцелярии премьер-министра Ёсихидэ Суга начал работу кризисный штаб, сам глава японского правительства, как и другие члены кабмина, также прибыл на свое рабочее место. Генсек кабмина пообещал, что местное население будет оперативно получать информацию о сложившейся ситуации. В то же время премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, выступая перед журналистами, заявил, что произошедшее землетрясение не привело к масштабным разрушениям и большому числу пострадавших.

Движение скоростных поездов "синкансэн" было приостановлено на нескольких направлениях из-за землетрясения. Об этом объявила компания-оператор JR East. Как отметили в компании, движение скоростных поездов приостановлено по всем направлениям центральной, северо-восточной и северной части страны, где сильнее всего ощущались подземные толчки.

По данным энергетической компании Tokyo Electric Power, землетрясение вызвало отключение электроэнергии, по крайней мере, в 830 тыс. домохозяйств в 10 префектурах.

В 2011 году примерно в этом же месте произошло землетрясение магнитудой 9,0. Землетрясение и цунами тогда уничтожили практически всю прибрежную зону в префектурах Мияги, Иватэ и Фукусима. В результате землетрясения погибли 18,4 тыс. человек. Удар стихии также вызвал аварию на АЭС "Фукусима-1", ликвидация последствий на которой продолжается до сих пор.-0-