В РФ предложили создать общедоступный реестр с фейками для борьбы с их распространением

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общедоступный реестр с фейковыми новостями необходимо создать в РФ для борьбы с распространением ложной информации. Такое мнение высказала старший преподаватель кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Дарья Соколова на конференции "Цифровые технологии и научная дипломатия", сообщает ТАСС.

"Мне кажется, есть не такие уж сложные пути, как можно если не предотвратить полностью распространение фейков, то хотя бы уменьшить их количество или позволить аудитории понять: фейк перед тобой или нет. В первую очередь это реестр фейковых новостей, он должен быть общедоступным, чтобы любой пользователь мог зайти на сайт Роскомнадзора или другой сайт. Не искать на какой-то другой странице, а зайти и сразу увидеть - вот реестр, вот фейковая информация. Если это сообщение здесь, значит, оно неправдивое", - сказала эксперт.

Кроме того, Дарья Соколова отметила, что необходимо поднимать уровень медиаграмотности населения со школы, вводя в школах факультативные курсы по медиаграмотности.-0-