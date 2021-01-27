В РФ соцсети будут оштрафованы за вовлечение подростков в противоправную деятельность

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальные сети будут привлечены к ответственности за вовлечение подростков в противоправную деятельность. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.
"За неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах 23 января будут оштрафованы социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинг YouTube", - говорится в сообщении ведомства.
Несмотря на требование Генпрокуратуры РФ и уведомление Роскомнадзора, эти интернет-платформы не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов.
В Роскомнадзоре напомнили, что согласно нормам ст. 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение судом административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн российских рублей.
"Напоминаем администрациям социальных сетей, что в случае повторного правонарушения сумма штрафа может быть увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки. Просим руководство интернет-платформ воздержаться от распространения призывов к участию в несанкционированных публичных мероприятиях", - заявили в ведомстве.-0-