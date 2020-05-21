В РФ второй день подряд число случаев заражения COVID-19 растет менее чем на 9 тыс.

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 8849 - до 317 554. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

20 мая штаб сообщал о 8764 выявленных случаях.

Число жертв коронавирусной инфекции в России достигло 3099, увеличившись за сутки на 127.

Новые 2913 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в российской столице - 155 219 заразившихся. Число выписанных за сутки пациентов в Москве второй день подряд превышает число выявленных случаев, 21 мая выписаны 3746 человек.

Общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 5 млн. Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в США, на которые приходится около трети всех инфицированных - более 1,5 млн человек. На втором месте Россия. На третье место по абсолютному числу заразившихся вышла Бразилия, там 293 тыс. инфицированных. С момента вспышки в мире скончались 328 тыс. человек, выздоровели 1,9 млн.-0-