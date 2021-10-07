В Риге из-за долгов отопление не подключено более чем в 500 жилых домах

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Латвии из-за долгов отопление не подключено в 531 жилом доме. Об этом заявил председатель правления управляющей компании Rigas Namu Parvaldnieks (RNP) Роналдс Нейманис, сообщает портал Delfi.

По его словам, мерзнуть вынуждены жильцы более чем 22 тыс. квартир, хотя долги за отопление остались лишь у жильцов 1,7 тыс. квартир, и их сумма незначительна. В то же время он отметил, что общий портфель старых долгов RNP составляет 40 млн евро, из них не менее 12 млн евро - долг жильцов за теплоснабжение.

По словам главы правления RNP, предприятие уже предложило жителям подключиться к решению проблемы и выразило надежду, что до наступления холодов удастся подключить отопление.

Роналдс Нейманис объяснил эту ситуацию недостатками действующей нормативно-правовой базы. Главной проблемой сейчас является то, что даже из-за одного должника отопление может быть отключено всему дому. По его мнению, нормы должны быть такими, чтобы поставщик тепла не мог отказать в подключении отопления, если, например, долг за отопление дома небольшой. Нынешние же правила противоречат интересам потребителей, но остаются в интересах поставщика тепла.-0-