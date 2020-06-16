В Риге открыли шестиметровую статую "Медики для мира"

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В благодарность медикам в Риге 16 июня открыли шестиметровую статую "Медики для мира" (Mediki pasaulei). Об этом сообщает литовский портал Press.lv.

Автор статуи, скульптор и профессор Латвийской художественной академии Айгар Бикше рассказал, что потрясения последнего времени помогли обществу яснее увидеть истинные ценности и то, насколько недооценены работники здравоохранения, которые рискуют своим здоровьем и жизнью, помогая заболевшим. В благодарность за работу медиков он и создал это произведение.

По словам скульптора, он осознанно делал статую столь внушительного размера, чтобы показать, что люди при проблемах со здоровьем подобны детям, и в сложных ситуациях все зависит по большей части от заботы и знаний медиков.

Айгар Бикше подчеркнул, что создание скульптуры является общественной инициативой, в реализации которой по приглашению скульптора приняли участие почти 20 компаний. Они обеспечили мастера необходимыми материалами, инструментами и помещениями для работы.-0-