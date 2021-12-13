В Риге проходит акция протеста против обязательной вакцинации

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несанкционированная акция протеста против обязательной вакцинации и антиковидных мер, принятых властями Латвии в связи с пандемией коронавируса, проходит в понедельник в центре Риги. В ходе акции пострадал сотрудник правоохранительных органов, сообщает ТАСС.

Пострадал один из сотрудников правоохранительных органов, следящих за соблюдением общественного порядка, он доставлен в медицинское учреждение, обстоятельства происшествия выясняются.

В настоящее время правоохранители задержали двух человек, одного из них - за нарушение правил использования дроном. Лица были доставлены в полицейский участок для проведения процессуальных действий. Всего, по оценкам Госполиции, в акции протеста, которая проходит около Рижского замка - резиденции президента Латвии, - принимают участие порядка 600 человек.

Организатором акции выступил оппозиционный депутат Сейма (парламента) республики Алдис Гобземс. Рижская дума на прошлой неделе после консультаций с правоохранительными органами не дала разрешения на проведение заявленного мероприятия. Госполиция со своей стороны призвала жителей не принимать участия в этой акции в связи с действующими в стране ограничениями на собрания из-за эпидемиологической ситуации.-0-