В Риге проходит акция протеста против ограничений из-за пандемии

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция протеста против ограничений в связи с пандемией коронавируса проходит 12 декабря в столице Латвии Риге. Вместо заявленных 25 человек в ней принимают участие несколько сотен демонстрантов, передает ТАСС.

Организатором акции стал Клуб защиты окружающей среды, она проходит в Старом городе, неподалеку от Рижского замка, который служит резиденцией президента страны, и Англиканской церкви. Изначально предполагалось, что в ней примут участие до 25 человек, все они должны были надеть маски.

Однако на отведенном для митинга участке на набережной Даугавы собралось, по разным оценкам, от 500 до 1 тыс человек, у большинства нет масок. Проезжающие по набережной машины снижают скорость и сигналят собравшимся.

Участники митинга держат в руках флаги Латвии и плакаты с надписями "Против принудительной вакцинации", "Позволим детям свободно дышать", "Система или человечность", "Корона - искусственная", "Отменить все необоснованные ограничения", "За открытый диалог, против цензуры", "Народ хочет свободы", "Прекратить геноцид латвийского народа", "Ложные тесты - фальшивая пандемия". Кроме того, протестующие скандируют: "Мы - власть!" и "Мы свободны!". За порядком следит много полицейских.

Примерно через полчаса после начала митинга полиция стала призывать собравшихся разойтись, потому что акция проходит с нарушением норм социального дистанцирования.

Ранее 12 декабря президент Латвии Эгилс Левитс опубликовал обращение, в котором призвал общество к ответственным действиям в разгар пандемии.

"Это время - трудное для нас всех, поэтому я понимаю тревогу, переживания и неуверенность в будущем у каждого, - заявил президент. - Не отрицая прав каждого человека на свободу мысли и слова, давайте будем помнить: находясь рядом со своими близкими, мы желаем им хорошего здоровья и заботимся, чтобы их жизнь не оказалась под угрозой".

Решением правительства Латвии с 9 ноября до 6 декабря в стране введен режим чрезвычайного положения, предусматривающий ряд ограничительных мер, который был продлен до 11 января.-0-