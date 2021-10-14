В Риге протестуют работники пожарно-спасательной службы

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Риге у здания парламента сегодня утром собрались несколько десятков сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) и более 100 их сторонников, чтобы выразить протест против обязательной вакцинации от COVID-19, сообщает Delfi.

Протестующие принесли с собой флаги Латвии и плакаты. На одном из них написано: "Нет разделению людей на вакцинированных и людей без прав".

Сотрудники VUGD собрались у парламента, чтобы передать спикеру Инаре Мурниеце открытое письмо с призывом не поддерживать постановление Кабинета министров, предусматривающее увольнение работников без действительного ковид-сертификата с 15 ноября.

Как рассказали представители VUGD Андрис Целминьш и Эгил Ульянов, решение правительства об увольнении невакцинированных создаст существенные риски безопасности. Уже сейчас в пожарной службе наблюдается острая нехватка работников, и многие от перегрузки и дополнительных смен находятся на грани выгорания.

Пожарные также выступают против системы наказания коллег в виде отстранения от выполнения обязанностей: то есть сотрудники остаются без дохода и рискуют стать нищими с учетом низкой оплаты труда в VUGD.

Пожарные направили коллективное письмо депутатам парламента. "Уже сейчас нехватка кадров создает риски реагирования - еще больший дефицит может поставить под угрозу выполнение основных функций государства, обеспечивающих право каждого гражданина на безопасность", - говорится в письме представителей пожарной службы.

Как сообщалось ранее, 11 октября вступил в силу режим чрезвычайной ситуации в Латвии в связи с COVID-19. Во время этого периода будет действовать ряд ограничений, которые в основном касаются непривитых от COVID-19 жителей.-0-