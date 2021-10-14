В Риге расходы на отопление могут вырасти на 40%

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Риге расходы на отопление в расчете на одно домохозяйство могут вырасти на 40%. Об этом заявил председатель правления столичного предприятия теплоснабжения Rīgas siltums Нормунд Талцис на заседании подкомиссии по жилищным вопросам парламентской комиссии по делам госуправления и самоуправлений, пишет Delfi.

Председатель правления компании отметил, что цены на энергоносители резко выросли, с 1 ноября цена вырастет до 66 евро за мегаватт-час. Талцис пояснил, что цену на тепло также определяет Latvenergo, от которого рост цен составляет более 100%.

По словам заместителя государственного секретаря по вопросам энергетики Министерства экономики Эдийса Шайканса, рост цен на энергоресурсы является не национальной или региональной проблемой, а общеевропейской. Имеется эффект домино, то есть рост цен на один энергоресурс приводит к росту цен на другие.

"Это связано с повышением цены на природный газ, что также влияет на тариф Latvenergo", - сказал Шайканс. Он добавил, что самый большой скачок произошел в самоуправлениях, где тепло обеспечивают газовые станции. Скачок цен гораздо заметнее, где используется биомасса.

Талцис сообщил, что в этом году компания, вопреки практике прошлых лет и с учетом чрезвычайной ситуации, разрешила подключить отопление во все дома, несмотря на задолженность. Соответственно, Rīgas siltums продолжит взыскивать долги с каждого дома, но не оставит жителей столицы без тепла.-0-