В Риге во время акции против обязательной вакцинации задержаны 14 человек

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 14 человек были задержаны во время несанкционированной акции протеста против обязательной вакцинации и антиковидных мер, которая проходила в центре Риги около резиденции президента Латвии, сообщает портал Delfi.

Как сообщили в Госполиции, в связи с нарушениями, зафиксированными в ходе акции протеста, возбуждено десять административных и четыре уголовных дела.

Отмечается, что в акции протеста приняли участие около 600 человек. Организатором акции выступил оппозиционный депутат Сейма (парламента) республики Алдис Гобземс. Рижская дума на прошлой неделе после консультаций с правоохранительными органами не дала разрешения на проведение заявленного мероприятия. Госполиция со своей стороны призвала жителей не принимать участия в этой акции в связи с действующими в стране ограничениями на собрания из-за эпидемиологической ситуации.-0-