В Риме полиция применила водометы против протестующих

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В субботу на акцию протеста против ковид-сертификатов в центре Рима собралось около 10 тыс. человек. Между протестующими и полицией произошли столкновения, в результате чего правоохранительным органы применили слезоточивый газ и водометы, сообщает агентство ANSA.

Демонстрация началась на площади Пьяцца-дель-Пополо, после чего протестующие начали расходиться по улицам Рима. Они требовали отмены "грин-пассов" - ковид-сертификатов, которые с 15 октября в обязательном порядке должны иметь работники частного и государственного секторов.-0-