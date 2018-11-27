В Риме прощаются с Бернардо Бертолуччи

Во время съемок фильма "Маленький император" в Пекине, 1987 год. Фото AP

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Риме сегодня проходит прощание с великим мастером итальянского кино Бернардо Бертолуччи, сообщает итальянское агентство ANSA.

Сотни людей пришли в зал Дворца сенаторов на Капитолийском холме в Риме, чтобы проститься с известным кинорежиссером, который скончался 26 ноября в возрасте 77 лет.

Соболезнования друзьям и близким режиссера выразили политики, общественные деятели, деятели искусств со всего мира.

Бернардо Бертолуччи родился 16 марта 1941 года в Парме (Италия) в семье Аттилио Бертолуччи. Его отец, поэт, кинокритик, профессор истории искусств, поощрял интерес Бернардо к фильмам, часто брал его с собой на съемки.

Всемирная известность пришла к режиссеру в 1970 году с фильмом "Конформист". Также он прославился такими картинами, как "Последнее танго в Париже", "Двадцатый век", "Маленький Будда", "Ускользающая красота". В 1988 году Бернардо Бертолуччи стал обладателем премии "Оскар" за постановку и написание сценария к эпическому байопику "Последний император". В 2007 году получил специального юбилейного "Золотого льва-75" Венецианского кинофестиваля за вклад в искусство. В 2011 году на Каннском кинофестивале кинорежиссер снова получил награду за вклад в киноискусство. В 2013 году он удостоился звезды на голливудской Аллее славы. В 2014 году Бернардо Бертолуччи был отмечен Премией мира на саммите лауреатов Нобелевской премии мира. -0-