В Риме протесты против карантина вылились в столкновения с полицией

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Риме прошли протесты против коронавирусных ограничений, которые вылились в столкновения демонстрантов с полицией, сообщает Deutsche Welle.

В акции приняли участие владельцы и сотрудники ресторанов и других заведений общественного питания, туристических магазинов и фитнес-центров, которые протестуют против введенных ограничений, остановивших или существенно ограничивших их бизнес.

Несколько десятков человек пытались прорвать оцепление перед зданием парламента, сообщается о применении пиротехнических средств. Среди участников акции есть задержанные. По словами очевидцев, несколько демонстрантов получили ранения. Также пострадал как минимум один полицейский.

По данным агентства ANSA, среди протестующих в столице Италии были члены экстремистских групп, целью которых было спровоцировать беспорядки. Ранее в полиции сообщали, что экстремисты могут воспользоваться недовольством ограничительными мерами для усиления напряженности в обществе.

Агентство DPA сообщает о появлении среди демонстрантов участника акции с головным убором в виде рогов и в меховой одежде, который напоминал участника январского штурма Капитолия в США. Однако в Риме протестующим не удалось проникнуть в правительственные здания.

В Италии до конца апреля действуют многочисленные ограничения из-за распространения коронавируса: фитнес-центры закрыты, ресторанам разрешено работать только навынос.-0-