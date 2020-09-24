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24 сентября 2020, 00:14

В Риме турист расписался на стене Колизея

Фото museumsrome.com
Фото museumsrome.com

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Риме задержали туриста, который вырезал свои инициалы на колонне на первом уровне Колизея, сообщает La Repubblica.

По информации издания, сотрудники службы безопасности Археологического парка Колизея заметили мужчину, царапавшего что-то на стене памятника архитектуры, и уведомили об этом итальянскую полицию.

Нарушителем оказался 32-летний ирландец. За нанесение ущерба имуществу, имеющему историческое и культурное значение, ему грозит крупный штраф. Размеры денежного взыскания пока не известны, но в прошлом году российский турист был оштрафован на 20 тыс. евро и получил четыре года условно за вырезание большой буквы "K" на стенах Колизея.-0-

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