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29 октября 2020, 00:34

В Рио-де-Жанейро к 90-летию реставрируют статую Христа-Искупителя

Фото Getty Images
Фото Getty Images

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Статую Христа-Искупителя отреставрируют к 90-летнему юбилею со дня ее открытия, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo.

Реставрационные работы начались на этой неделе. Всего в реставрации принимают участие около 40 специалистов — инженеры, геологи, архитекторы, альпинисты, создатели 3D-проекций, скульпторы, каменщики и электрики. Для оценки качества работ применят дроны.

Сейчас специалисты изучают характер повреждений монумента. Уже выявлены повреждения на среднем пальце правой руки, на голове и с левой стороны основания статуи. Они могли быть вызваны ударами молнии или коррозией металлического каркаса.

В Рио-де-Жанейро молнии — частое явление. При каждой сильной грозе, при каждом шторме они ударяют по статуе, высота которой с постаментом - 38 м.

Официальное открытие статуи Христа-Искупителя состоялось 12 октября 1931 года. Впервые идея строительства статуи на горе Корковаду возникла еще в 1859 году, во времена правления императора Педру II. Но тогда эта инициатива не была воплощена в жизнь. Работы по возведению скульптуры начались в 1926 году и продолжались около пяти лет.

Согласно первоначальному проекту, статуя должна была выглядеть иначе: предполагалось, что в левой руке Христос будет держать крест, а в правой — земной шар. Однако затем авторы проекта — художник Карлос Освальд и инженер Эйтор да Силва Коста — решили, что крест должна образовывать сама фигура Христа с раскинутыми в стороны руками.

В последний раз реставрация монумента проводилась шесть лет назад.

Статуя Христа-Искупителя на горе Корковаду объявлена национальным достоянием Бразилии. В 2007 году она вошла в список семи новых чудес света ЮНЕСКО.-0- 

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