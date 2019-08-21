В Рио-де-Жанейро ликвидировали захватчика автобуса с заложниками

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Рио-де-Жанейро ликвидировали мужчину, который захватил в заложники автобус с пассажирами. Его убил снайпер. Как сообщает бразильский портал
В Рио-де-Жанейро на 13-километровом мосту мужчина захватил автобус с людьми, которые ехали на работу. Он угрожал облить бензином и сжечь 31 пассажира. Захватчик называл себя офицером полиции. Он более трех часов удерживал людей в качестве заложников в салоне автобуса.
Шестерых из них после переговоров захватчик отпустил. В полиции уточнили, что мужчина был вооружен револьвером и электрошокером. Также у него с собой была канистра с бензином.
О состоянии заложников пока не сообщается.-0-
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