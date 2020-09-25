В ряде стран Европы рекордный суточный прирост случаев COVID-19

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В некоторых странах Европы рекордно увеличилось число заражений коронавирусной инфекцией за сутки, сообщает Еuronews.

По данным на 25 сентября, во Франции за сутки зарегистрированы 16 096 новых случаев, почти 6 тыс. пациентов с COVID-19 остаются в стационарах, из них более 1 тыс. находятся в реанимационных палатах, 52 человека умерли.

Как пишет BFMTV, нынешний показатель заражений во Франции уже более чем вдвое превышает рекорд первой волны. Еще 10 сентября максимальным приростом за все время эпидемии было около 10 тыс. случаев.

По данным Агентства общественного здоровья Великобритании, коронавирус за сутки подтвердился у 6634 человек. При этом заболеваемость растет среди всех возрастных групп населения. Количество умерших от вируса увеличилось на 40 человек. Всего с начала эпидемии в стране скончались 41 902 пациента.

Минздрав Польши сообщил о 1587 новых случаях заражения коронавирусом за последние сутки - больше всего с начала эпидемии. Умерли 23 человека, сообщает RMF24. Общее количество подтвержденных заражений в Польше достигло 84 396, всего от последствий инфекции умерли 2392.

Как сообщает информагентство Black Sea Press, в Грузии зафиксировано рекордное суточное число заражений - 259. С начала эпидемии в феврале и до 25 сентября в стране выявлено 4664 случая коронавируса, выздоровели 1759 человек, 27 пациентов скончались.

Ранее сообщалось, что среди стран Европы, в которых началась вторая волна коронавируса, - Бельгия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Чехия, Греция, Нидерланды, Сербия, Словакия, Словения и Испания.

В настоящий момент в мире насчитывается свыше 32 млн заболевших COVID-19, выздоровели 22 млн, умерли более 979 тыс. человек. Больше всего случаев заражения (6 954 456) зафиксировано в США, Индии (5 732 518) и Бразилии (4 624 268).-0-