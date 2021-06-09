В Рязани при пожаре в реанимации погибли три человека

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли, восемь спасены и госпитализированы, еще 35 эвакуированы в результате пожара в реанимации в больнице имени Н.А.Семашко в Рязани (Россия), сообщает ТАСС.

По данным МЧС по Рязанской области, информация о возгорании в областной клинической больнице поступила сегодня в 3:36. Погибшие находились в реанимационном отделении из-за осложнений после заражения коронавирусом.

Сильное задымление и особенности строения осложняли тушение пожара. К его ликвидации привлекались 60 человек и 19 единиц техники.

Причина происшествия устанавливается.-0-