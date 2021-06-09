В Рязани при пожаре в реанимации погибли три человека

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 9 июня 2021
Минск Переменная облачность +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:48 ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире снизилась за неделю на 15% В мире
08:36 Гомельчан приглашают поделиться фото для выставки "Герои моей семьи" Регионы
08:25 Международный фестиваль любительских театров пройдет в Краснополье 11-13 июня Культура
08:11 В Верхнедвинске пройдут XIV областные соревнования сандружин Регионы
07:57 Землетрясение магнитудой 5 произошло у берегов Японии В мире
07:54 ОАЭ передали Беларуси около 10 тыс. доз вакцины от COVID-19 Общество
07:43 В Рязани при пожаре в реанимации погибли три человека В мире
07:39 "Летний патруль" стартует в Могилевской области 10 июня Регионы
07:30 Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать в 11 местах Минска Регионы
07:19 Дорожную разметку будут наносить на четырех участках в Минске Регионы
07:12 Самую дорогую марку в мире "Британская Гвиана" продали на аукционе Sotheby's Калейдоскоп
07:08 Потепление климата на Земле не остановилось - ВМО В мире
07:02 Электронные ярмарки вакансий в июне проведут в 11 городах и районах Брестской области Регионы
07:00 Картина дня: доклад Президенту о работе ВПК, топ востребованных профессий и клубничный сезон Общество
00:59 В Великобритании выявили 6048 случаев COVID-19 В мире
00:45 В Австралии обнаружили самый крупный вид динозавров Калейдоскоп
08.06.21
08.06.21 23:53 Эфиопка Гидей побила мировой рекорд в беге на 10 000 м В мире
08.06.21 23:14 В Харькове произошел взрыв, три человека ранены В мире
08.06.21 22:41 Турция начала масштабную операцию по очистке Мраморного моря от слизи В мире
08.06.21 22:12 Континентальная хоккейная лига назвала лауреатов прошедшего сезона Спорт
08.06.21 22:05 На МКАД опрокинулся прицеп лесовоза с бревнами Происшествия
08.06.21 22:02 Белоруски завоевали золото ЧМ по современному пятиборью Спорт
08.06.21 21:52 ВРЗ сравнял счет со "Столицей" в 1/2 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
08.06.21 21:45 Личные вещи погибшего в годы ВОВ красноармейца из Псковской области передадут на родину Общество
08.06.21 21:33 Белорусские футболистки разгромили иранок в товарищеском матче Спорт
08.06.21 21:21 Минздрав Словакии разрешит прививаться "Спутником V" гражданам старше 60 лет В мире
08.06.21 21:12 Футболисты Польши сыграли вничью с исландцами перед стартом ЧЕ Спорт
08.06.21 21:07 Правила зачета сроков содержания под стражей и домашнего ареста изменены в Беларуси Общество
08.06.21 21:04 Грузинский спортсмен Шавдатуашвили и канадка Климкайт выиграли золото ЧМ по дзюдо в Венгрии Спорт
08.06.21 20:52 Мытье рук 6-10 раз в день существенно снижает риск инфицирования - санэпидслужба Общество
Все новости
Все новости
В мире
09 июня 2021, 07:43

В Рязани при пожаре в реанимации погибли три человека

Фото ТАСС
Фото ТАСС

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли, восемь спасены и госпитализированы, еще 35 эвакуированы в результате пожара в реанимации в больнице имени Н.А.Семашко в Рязани (Россия), сообщает ТАСС.

По данным МЧС по Рязанской области, информация о возгорании в областной клинической больнице поступила сегодня в 3:36. Погибшие находились в реанимационном отделении из-за осложнений после заражения коронавирусом.

Сильное задымление и особенности строения осложняли тушение пожара. К его ликвидации привлекались 60 человек и 19 единиц техники.

Причина происшествия устанавливается.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
пожар регионы России смерть
Новости рубрики В мире
Фото Reuters ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире снизилась за неделю на 15%
Фото Depositphotos Землетрясение магнитудой 5 произошло у берегов Японии
Фото из архива Потепление климата на Земле не остановилось - ВМО
Фото из архива В Великобритании выявили 6048 случаев COVID-19
Фото EPA -EFE Эфиопка Гидей побила мировой рекорд в беге на 10 000 м
Фото Getty Images В Харькове произошел взрыв, три человека ранены
Главное
О значении ВПК и санкционных угрозах - Лукашенко доложили о работе военно-промышленного комплекса
Лукашенко ориентирует НОК на популяризацию спорта в Беларуси
Головченко оценил эффективность реализации госпрограмм в 2016-2020 годах
Оплати™: Тренд на инновации. Деньги Время Комфорт
Топ-новости
Картина дня: доклад Президенту о работе ВПК, топ востребованных профессий и клубничный сезон
ОАЭ передали Беларуси около 10 тыс. доз вакцины от COVID-19
Поддержку спецфонда Президента получат 145 представителей талантливой молодежи
Белоруски завоевали золото ЧМ по современному пятиборью
Parimatch представляет обновленную платформу
Головченко вручил премии правительства за достижения в области качества
Правила зачета сроков содержания под стражей и домашнего ареста изменены в Беларуси
Внутренние дела Беларуси должны решаться самостоятельно самим народом - Ли Чжаньшу
Союзные парламентарии рекомендовали сократить сроки и повысить качество подготовки программ СГ
Лискович: сила государства - в единстве принципов и идеалов его народа
"Юность" прокомментировала исключение из розыгрыша хоккейной Лиги чемпионов
ФОТОФАКТ: Гродненская областная филармония открыла сезон проекта "Концерты на балконе"
Главы стран СНГ приняли обращение к мировой общественности в связи с 80-летием начала ВОВ
Подведены итоги конкурса на лучший логотип Года народного единства
КГК: за выплату зарплаты в конверте вводится уголовная ответственность
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.