В Рязанской области на военном складе продолжаются взрывы

8 октября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Взрывы на горящем военном складе в Рязанской области России происходят с интенсивностью раз в 20 секунд.

"По данным на 06.00, взрывы продолжаются с большой интенсивностью - раз в 20 секунд или три взрыва в минуту", - сообщили в экстренных службах, добавив, что пожар продолжается, его тушение осложнено взрывами.

Общая группировка сил, задействованных в тушении пожара на складе, увеличена в два раза. "В тушении пожара и ликвидации последствий взрывов задействованы почти 800 человек, используется порядка 200 единиц техники, в том числе три пожарных поезда", - отметили в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что в тушении пожара задействованы около 400 человек.

Пожар на военном складе в Рязанской области На территории воинской части загорелась трава, а сильный порывистый ветер перекинул огонь на площадку, где хранились артиллерийские снаряды.

По данным Генпрокуратуры, днем 7 октября в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км эвакуировано более 2,3 тыс. человек. В регионе введен режим ЧС. По данным источника ТАСС в экстренных службах, число пострадавших увеличилось до десяти. В то же время руководитель территориального центра медицины катастроф области Сергей Кузьминов сообщил, что шесть человек госпитализированы.-0-

Хранилище снарядов загорелось на территории воинской части под Рязанью По данным ведомства, пожар произошел на складе в районе населенного пункта Желтухино из-за загоревшейся травы. "С порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов.