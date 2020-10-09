В Рязанской области отменили режим ЧС, введенный из-за пожара на складе боеприпасов

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор Рязанской области РФ Николай Любимов своим распоряжением снял режим ЧС, который вводился в двух районах региона из-за пожара и последующих взрывов на складе боеприпасов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства.

"Распоряжением губернатора Рязанской области отменен режим ЧС в Скопинском и Ряжском районах", - сообщили в пресс-службе.

7 октября в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов, был введен режим ЧС. Из 14 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км эвакуированы более 2,3 тыс. человек, в двух населенных пунктах сгорели более 20 строений.

Локализовать возгорание удалось вечером 8 октября. По данным источника ТАСС в силовых структурах, на складах в общей сложности сдетонировали 2 тыс. снарядов, в основном калибра 152 мм. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.-0-

Пожар на территории воинской части под Рязанью локализован По уточненным данным Минздрава РФ, в результате инцидента 16 человек были госпитализированы.