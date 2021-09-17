В Роccии изобрели тест, выявляющий ковид в любом биоматериале

Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России придумали тест-систему, которая может определить коронавирус в любом биоматериале человека. О разработке сообщает МИР 24".
Тест придумали специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Он выявляет вирус в плазме крови, фекалиях, ректальных мазках и аутопсийном материале, бронхоальвеолярном лаваже и мокроте. Обычный тест активен только в образцах со слизистой носа и ротоглотки.
В Роспотребнадзоре заявили, что новая тест-система поможет выявлять бессимптомных и малосимптомных пациентов. Кроме того, тестирование можно проводить как контрольное при сомнительных результатах первичного анализа.-0-