В России в Нижегородской области три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека, по уточненным данным, получили ожоги при взрыве газа в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области, под завалом может оставаться младенец. Об этом сообщает ТАСС.
"Ожоги получили три человека. Все взрослые. Под завалом, предположительно, находится один трехмесячный ребенок", - сказал источник
Ранее источник сообщал о гибели ребенка и двух пострадавших в результате ЧП.
При взрыве газа произошло частичное обрушение второго и третьего этажей в центральной части дома. После взрыва возник пожар на площади 1,2 тыс. кв. м.
Сам дом кирпичный, двухподъездный, газифицирован. Он был построен в 2015 году.-0-