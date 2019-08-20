В России 25-летняя спортсменка умерла во время пробежки

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла во время пробежки в Тамбовской области, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Тело 25-летней девушки было обнаружено на улице в одном из сел Моршанского района. Следователи устанавливают обстоятельства и точную причину смерти. Следов криминального характера на теле погибшей не обнаружено.

Маргарита Плавунова - многократная чемпионка Тамбовской области, кандидат в мастера спорта, участвовала в чемпионате России в помещении, где выступала в беге с барьерами на 60 м.-0-