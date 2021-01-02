В России более 800 тыс. человек вакцинировались от коронавируса

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 800 тыс. жителей России уже привились против новой коронавирусной инфекции в рамках масштабной вакцинации. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

По его словам, более 1,5 млн доз вакцины против новой коронавирусной инфекции поступило в регионы страны в рамках масштабной вакцинации населения. "Вакцинация идет очень активно", - сказал министр.

Президент России Владимир Путин ранее поставил задачу организовать вакцинацию от коронавируса по всей стране. Вакцинация является добровольной и бесплатной. В первую очередь вакцину должны получить учителя, медики и социальные работники. При этом регионы могут расширять этот список.-0-