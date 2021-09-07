В России более 92% госпитализируемых пациентов с COVID-19 не привиты

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что большинство пациентов, госпитализируемых с коронавирусом, не сделали прививку, сообщает ТАСС.

"Более 92% поступающих пациентов в ковидные госпитали - это пациенты невакцинированные", - сказал он.

Михаил Мурашко также отметил, что прошедшие вакцинацию люди не попадают в реанимацию и, как правило, болезнь у них протекает в легкой форме.

Глава Минздрава России подчеркнул, что если раньше говорилось о том, что коронавирусная инфекция наиболее опасна для лиц старше 60 лет, то сегодня в группу риска также попадает молодежь и беременные женщины. "Поэтому самый прямой и быстрый путь именно к обрыву распространения инфекционного процесса, чтобы снизить количество не только заболевших, но и получивших тяжелые осложнения, количество умерших, это, конечно же, только вакцинация", - добавил он.-0-