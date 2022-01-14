В России быстро растет число положительных тестов на COVID-19

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За пять дней второй недели после нового года количество положительных тестов на коронавирус в России возросло более чем на 20%. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Сейчас мы проанализировали ситуацию, которая сложилась за прошедшие пять дней второй недели по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели, и видим, что за эти пять дней абсолютная цифра новых выявленных составила 96 076, количество положительных находок коронавируса возросло на 20,2%", - сказала Голикова на брифинге.-0-