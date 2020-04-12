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12 апреля 2020, 12:35

В России число случаев заражения коронавирусом за неделю выросло почти втрое

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12 апреля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 15 тыс., в Москве - 10 тыс. Об этом сообщили сегодня в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

За сутки в стране выявили 2186 заразившихся - почти на треть больше, чем днем ранее. Общее число случаев составило 15770, по сравнению с субботой оно возросло на 16%. Положительный результат дали примерно 1,3% из более чем 1,2 млн проведенных в России тестов на коронавирус.

От заболевания, которое он вызывает, умерли еще 24 человека. Всего жертв пандемии в России уже 130, но условный показатель смертности существенно не изменился, увеличившись с 0,78% накануне до 0,82%.

Выписались за сутки в 10 раз больше людей - 246. Таким образом, выздоровел уже 1291 пациент - около 8,2% всех заразившихся.

В столице подтверждено 10158 случаев заражения коронавирусом, за сутки этот показатель вырос на 1306, или 14,75%, за неделю - на 6265. Доля Москвы в общероссийской статистике продолжает снижаться: если семь дней назад она достигала 72,2%, то сегодня опустилась до 64,4%.

При этом растет заболеваемость в Московской области, где за сутки подтвердились 278 диагнозов, а всего на данный момент - 1360. На 5 апреля в регионе было 305 случаев заражения. За семь дней доля Подмосковья возросла с 5,6% до 8,6%.

На этом фоне мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о приостановке на следующей неделе работы большинства предприятий и организаций, а также о введении с 15 апреля системы электронных пропусков для поездок по городу и области.-0-

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