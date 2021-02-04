В России число выздоровевших после COVID-19 уже 10 дней превышает число новых инфицированных

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 16 714, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных в стране достигло 3 917 918.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 24 546. Всего уже выздоровели 3 389 913. Количество выздоровевших пациентов превышает число новых случаев заражения в стране уже десять дней подряд.

Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 86,5% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов возросло на 521 против 526 днем ранее. Всего от инфекции умерли 75 205 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,92%, следует из данных штаба.-0-