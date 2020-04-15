В России число зараженных COVID-19 превысило 24 тыс.

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России выросло за последние сутки на 3 388 и сейчас составляет 24 490 человек в 84 регионах. Заболевших нет только в Республике Алтай, сообщает ТАСС.

В России выздоровели на данный момент 1 986 человек, 198 умерли, сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Также в штабе уточнили, что за сутки новые 1 774 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве. Всего в российской столице 14 776 зараженных.

По состоянию на 15 апреля, общее число зараженных COVID-19 в мире достигло почти 2 млн, с момента вспышки заболевания скончались свыше 126 тыс. человек.-0-