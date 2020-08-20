В России число зараженных COVID-19 превысило 940 тыс.

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило в России 4 785, общее число заразившихся достигло 942 106. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Число выздоровевших пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 090, всего уже вылечились 755 513 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших составляет около 80,2% от общего числа заразившихся в РФ.

Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в России увеличилось за сутки на 110, всего умерли 16 099 зараженных. Доля умерших составляет 1,71% от общего числа инфицированных.

В настоящее время в России продолжают лечение от коронавирусной инфекции 170 494 человека.

По данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 22,4 млн, с момента вспышки скончались 785 тыс. человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (5,548 млн), на втором месте Бразилия (3,456 млн), на третьем - Индия (2,767 млн).-0-