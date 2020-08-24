В России число зараженных COVID-19 превысило 960 тыс.

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 4744, общее количество инфицированных достигло 961 493. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 2456, это минимум выписанных с 10 мая. Согласно данным, всего уже выздоровели 773 095 человек, что составляет 80,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 увеличилось за сутки на 65, всего от инфекции умерли 16 448 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,71% от всех заразившихся в России.

По последним данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 23,501 млн, с момента вспышки скончались 808 тыс. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (5,718 млн), на втором месте - Бразилия (3,605 млн), на третьем - Индия (3,106 млн).-0-