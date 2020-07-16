В России число заразившихся COVID-19 превысило 750 тыс. человек

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 в России составило 6 428, общее число заразившихся достигло 752 797. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.

По данным штаба, число вылечившихся пациентов увеличилось за сутки на 8 443, всего выздоровели уже 531 692 человека. Таким образом, доля выздоровевших превысила 70% от общего числа заразившихся в стране.

За сутки умерли 167 человек. Общее число умерших составляет 11 937 - это 1,59% от всех заразившихся коронавирусом в России.-0-