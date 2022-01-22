В России число заразившихся COVID-19 с начала пандемии превысило 11 млн

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 57 212 против 49 513 днем ранее, до 11 044 986. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,52%.

Число вылечившихся после заражения возросло за сутки на 25 525, до 10 000 577. Доля выписанных пациентов уменьшилась до 90,5% от общего числа заразившихся.

Летальных исходов из-за вируса за сутки стало больше на 681 против 692 днем ранее. Всего отмечено 325 433 смертельных случая. Уже семь дней подряд в стране регистрируют менее 700 смертей из-за COVID-19 в сутки. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 2,95%.

Доля дельта-штамма коронавируса среди новых случаев заражения снизилась до 51,9% против 52,3% днем ранее. Доля омикрона и других штаммов в России возросла до 48,1%.-0-