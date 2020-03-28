В России число заразившихся коронавирусом превысило 1,2 тыс.

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/ Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 228 человек и составляет 1264, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Случаи заражения зафиксированы в 62 регионах страны, при этом 114 из них отмечены в Москве. За последние сутки выписаны 4 выздоровевших человека. По данным штаба, двое выздоровели в Тверской области, по одному - в Самарской и Томской областях. За весь период выписано 49 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов.-0-