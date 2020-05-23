В России число заразившихся коронавирусом выросло за сутки на 9 434

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России число случаев заражения коронавирусом выросло за сутки на 9 434, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Всего с начала вспышки заболевания зафиксировано 335 882 случая COVID-19. Общее число смертельных случаев составляет 3 388.

Выздоровели 107 936 человек с коронавирусом, за сутки выписаны 8 111 пациентов.

В июне в России собираются начать клинические испытания вакцины против коронавируса. Она разработана сотрудниками Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Сейчас заканчиваются доклинические исследования.

"Результаты очень положительные, проверены все возможные токсичности. Обезьяны в результате введения этой вакцины демонстрируют высокую иммуногенность этого препарата и безопасность. Согласно плану, если все так же успешно будет развиваться, где-то в первой декаде июня мы сможем подать документы в Минздрав для получения разрешения на клинические исследования этого препарата", - цитирует ТАСС директора центра Александра Гинцбурга.-0-