В России число заразившихся коронавирусом за сутки возросло на 9623

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 9623 и сейчас составляет 124054. Таким образом, РФ вышла на седьмое место по числу заразившихся в мире, сообщает ТАСС.
Выздоровели на данный момент 15013 человек, 1222 умерли.
Количество новых случаев превысило показатель 1 мая на 21,3%. Суточный рост составил 8,4%. Отмечается, что 4488 (46,6%) случаев из новых зафиксированных выявлены активно как бессимптомные.
Свердловская, Рязанская и Брянская области вошли в число регионов, где количество инфицированных новым коронавирусом превысило 1 тыс., всего таких субъектов РФ 13. Количество заразившихся коронавирусом более 1 тыс. в Москве (62658 инфицированных), Московской области (13314), Санкт-Петербурге (4734), Нижегородской области (2443), Республике Дагестан (1662), Мурманской области (1456), Краснодарском крае (1162), Тульской (1135), Ростовской (1106), Калужской областях (1065).-0-