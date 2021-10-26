В России десятки школ начали тестирование систем распознавания лиц

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько десятков школ России, в том числе на Дальнем Востоке, начали тестирование систем распознавания лиц по биометрическим данным. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор компании-разработчика технологии NtechLab Андрей Теленков.

"Мы работаем с несколькими десятками школ, в том числе на Дальнем Востоке. В школах применяются так называемые черные списки, чтобы люди, которые находятся в розыске, потенциально опасные, ни в коем случае в школу не попали", - сказал он.

Речь идет о видеонаблюдении с различными опциями, такими как контроль входа по лицевой биометрии, распознавание силуэтов. По словам Андрея Теленкова, интерес к этой технологии есть, несмотря на то, что некоторые родители выступают против ее применения. "Мы знаем случаи, когда некоторые родители были против данной технологии, но в случае с распознаванием силуэтов и действий сбор информации происходит обезличенный", - сказал он.

Ранее Теленков сообщал ТАСС, что в следующем году может начаться использование технологии автоматического выявления оружия с видеокамер и оповещения спецслужб. По его словам, такие системы тестируются, и большой интерес к ним проявляют школы и вузы, однако для того, чтобы система подала сигнал об оружии, оно должно быть видно на видео.-0-