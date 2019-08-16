В России еще один самолет столкнулся со стаей птиц

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва-Уфа, вернулся в аэропорт Внуково после попадания в стаю птиц на взлете, сообщает РБК .

"Попадание в лобовое стекло, стекло целое. Посадка благополучная", - заявил представитель Utair. Он добавил, что авиакомпания поменяет самолет. Рейс вылетит в Уфу в 15.30 по московскому времени.

Накануне, 15 августа, лайнер Airbus A321, летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в Подмосковье. В оба двигателя самолета попали птицы, в результате чего произошли отказ и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле. Всего на борту самолета находились более 230 человек. По последним данным, в результате происшествия пострадали 76 человек, в том числе 19 детей.-0-