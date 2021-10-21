В России Google, Facebook и Twitter оштрафованы на 140 млн рублей

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Google, Facebook и Twitter не удалили около 5,5 тыс. материалов с запрещенной информацией. Об этом заявил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, сообщает ТАСС.

"Достаточно большой объем такой запрещенной информации находится в свободном доступе. Только на площадках трех крупнейших IT-сервисов, которые принадлежат Google, Facebook, Twitter, до сих пор остаются неудаленными порядка 5,5 тыс. такого рода материалов", - сказал он.

На Google, Facebook, Twitter наложен штраф на общую сумму в 140 млн рублей.-0-