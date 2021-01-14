В России испытания комбинированной вакцины от гриппа и COVID-19 планируют начать в 2022 году

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи планирует начать клинические испытания комбинированной вакцины от коронавируса и гриппа в середине 2022 года, сообщает ТАСС.

"Мы это делаем, технологию мы создали, которая позволяет надеяться на то, что такую вакцину удастся создать. Клинические испытания планируем начать к середине, во второй половине следующего года. Если до этого мы пройдем все на животных и увидим, что это перспективно", - сказал директор центра Александр Гинцбург.

Он добавил, что в течение 2021 года будет идти работа над прототипом совместной вакцины. В следующем же году пройдут доклинические исследования, а также первая и вторая фаза клинических испытаний. По словам Гинцбурга, совместная вакцина будет объединять в псевдовирусной части компоненты различных вирусов гриппа и белок коронавируса.

О планах центра им. Гамалеи выпустить комбинированную вакцину Александр Гинцбург рассказал в сентябре 2020 года. Тогда он пояснил, что такая вакцина поможет защититься от инфекций, получающих распространение в один период.-0-