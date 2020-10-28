В России из-за коронавируса за сутки умерли 346 человек - максимум за пандемию

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 346 - это новый максимум с начала пандемии, следует из опубликованных данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

27 октября в России было зарегистрировано 320 смертей.

В общей сложности, по данным штаба, из-за коронавируса в России умерли 26 935 человек. Условная летальность инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,72%.

Число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 12 361. Всего вылечился от инфекции 1 171 301 пациент. Согласно данным штаба, доля выздоровевших выросла до 74,9% от общего числа заразившихся.

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 202 до 1 563 976. В относительном выражении, по данным штаба, прирост снизился до 1%.

Общее число зараженных COVID-19 в мире возросло до 43,876 млн, с момента вспышки скончались 1 165 443 человека. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США, Индии и Бразилии.-0-