В России из-за коронавируса за сутки умерли 442 человека - максимум с начала пандемии

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 442 против 303 днем ранее, это максимум с начала пандемии. Всего от инфекции умер 33 931 пациент, сообщили ТАСС в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,72%, следует из данных штаба.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 22 055, это максимум с начала пандемии. Всего уже выздоровели 1 475 904 человека. Доля вылечившихся увеличилась до 74,9% от общего числа заразившихся.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 22 410 до 1 971 013. Суточный прирост количества заболевших в стране превышает 22 тыс. четвертый день. При этом число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые лечатся прямо сейчас, снизилось впервые с 17 сентября - с 461 265 до 461 178.

По последним данным Reuters, общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 54,7 млн, с момента вспышки скончались 1,321 млн человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (11,2 млн), Индии (8,8 млн) и Бразилии (5,8 млн).-0-