В России изготовят для стран СНГ медаль к 75-летию Победы

31 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился изготовить юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" для государств - участников СНГ.

Уточняется, что медаль изготавливается в РФ для награждения лиц, внесших значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Список тех, кто удостоен награды, а также порядок ее вручения будет определяться нормативными актами стран СНГ. РФ ждет сведений о количестве награждаемых от стран СНГ до 1 февраля 2020 года.

Планируется, что медали будут переданы по дипломатическим каналам стран СНГ не позднее 1 марта 2020 года.-0-