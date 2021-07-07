В России изменились правила возвращения из-за границы привитых граждан

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россияне, привитые или переболевшие в последние полгода COVID-19, при прибытии из-за границы больше не должны сдавать ПЦР-тест, остальным будет необходимо пройти одно тестирование в течение трех дней после возвращения. Соответствующее постановление Роспотребнадзора вступило в силу сегодня, сообщают РИА Новости.

Требования к въезжающим из-за рубежа россиянам ужесточили в мае - их обязали сдавать тесты на коронавирус дважды, с интервалом не менее суток. До получения результатов лабораторного исследования вернувшиеся на родину должны соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.

Согласно новому постановлению россияне, привитые от коронавируса не ранее 12 месяцев назад, а также переболевшие инфекцией в последние шесть месяцев, после возвращения из-за границы не должны сдавать ПЦР-тест. Те же, кто не вакцинировался и не болел, должны сделать один тест, а до получения результатов оставаться в самоизоляции по месту жительства.

"Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесенном заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются на Едином портале государственных услуг", - уточняется в документе.

Россия с 28 июня возобновила прерванное из-за коронавируса регулярное авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией и США, также было увеличено количество регулярных рейсов на взаимной основе в ряд уже "открытых" стран: в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Сербию, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.-0-