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В России изобрели чудо-лампочку

В мире 06.07.2019 | 19:59

июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лаборатории Московского физико-технического института зажгли катодолюминесцентную лампочку, сообщает ТАСС.

Катод - источник электронов. Электроны обладают высокой энергией, и при попадании на люминофор пучок электронов свою высокую энергию теряет и преобразуется в свет.

Принцип действия – как у кинескопа старого телевизора. Цвет света – любой. А светить лампочка будет всегда и везде.

При испытании засовывали лампу в сосуд с жидким азотом – минус 180 градусов. Работает прекрасно. Нагревали до 300 градусов, тоже работает. Первые тесты в лаборатории начали проводить еще в 1980-е. Лампы, сделанные в то время, до сих пор работают. Хранение на срок службы не влияет.

Обычная лампа накаливания должна служить тысячу часов - примерно месяц непрерывной работы. Ртутная лампочка должна гореть в 20 раз дольше, но к 2020 году ее полностью запретят - слишком опасна, если разбить, можно отравиться парами ртути.

Люминофор – вещество, которое обеспечивает свечение в новом изобретении абсолютно безвредно, по словам физиков. Себестоимость одной лампочки не превысит 30 рублей, а работать она сможет до 10 тысяч часов.-0-

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наука, разработки, Россия
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