В России коронавирус выявили у более 10 тыс. сотрудников космической отрасли

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 10 тыс. человек заразились коронавирусной инфекцией в космической отрасли. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы болеем так же, как и все остальные люди. У нас большое количество заболевших в отрасли: более 10 тыс. среди 180 тыс. работников", - рассказал гендиректор.

Также Дмитрий Рогозин отметил, что были и серьезные потери из-за пандемии. "Есть и те, кто ушел из жизни. Среди них генеральный конструктор по пилотируемым системным комплексам Евгений Микрин. Это очень болезненная для нас потеря", - рассказал гендиректор.

Однако, как подчеркнул глава Роскосмоса, в целом отрасль справилась со многими вызовами 2020 года.-0-